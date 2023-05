ADFC begutachtet Radwege in bad Godesberg Handlungsbedarf bei den Radwegen

Anlässlich des Zwischenberichtes zum Radentscheid hatte die Stadt erklärt, das Fahrradstraßenkonzept in einen neuen Radverkehrsplan einzubetten. Der soll den politischen Gremien vorgestellt werden. Darin spielt nun ein Hauptroutenetz für schnelle Verbindungen innerhalb der Stadt ein wichtige Rolle. Auch in Bad Godesberg. Daher sahen sich die ADFC-Experten die Zanderstraße an, die zukünftig ebenso zu dem Hauptroutennetz gehören soll, wie die Route Albertus-Magnus-Straße, Kapellenweg in Richtung Konstantinstraße. Auf diese beiden Routen wurde jede Menge Optimierungsbedarf identifiziert. So könnte etwa auf der Zanderstraße durch längs statt quer zur Straße parkende Autos künftig Platz für einen Zweirichtungsfahrradstreifen geschaffen werden, so Begemann. Bislang gibt es den nur in eine Richtung. Auch über die Einrichtung einer Fahrradstraße lasse sich nachdenken Zudem muss laut Lemm die Sicherheit für Fahrradfahrer an der Kreuzung B9/Albertus-Magnus-Straße/Kapellenweg unbedingt verbessert werden: „Die Kreuzung passieren wochentags viele Schüler.“