Karrieretag des Meisterteams Bonn/Rhein-Sieg : Handwerker veranstalten eigenen Karrieretag

Handwerksmeister des Meisterteam Bonn Rhein/Sieg, wie Josef Kolb (re.) organisierten den Karieretag. Foto: Alfred Schmelzeisen

Bad Godesberg Das Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg hat am Wochenende einen eigenen Karrieretag in den Räumlichkeiten der Tischlerei Kolb in Lannesdorf veranstaltet, um diverse freie Stellen zu besetzen. Zahlreiche Fachkräfte informierten sich vor Ort.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alfred Schmelzeisen

Die Aufkleber „Kollege gesucht“ sind an Fahrzeugen von Handwerkern allgegenwärtig.Jeder, der in Handwerksbetrieben einen kleinen oder großen Auftrag platzieren möchte, man fast überall die Erfahrung, dass sehr lange Zeiten bis zu einer möglichen Ausführung des Auftrags genannt werden. Dies liegt oftmals aber nicht nur an fehlenden Materialien. Die Handwerksbetriebe in der Region suchen händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Vielzahl an Aufträgen abzuarbeiten.

Meisterteam Bonn-Rhein-Sieg mit eigener Veranstaltung

Dass in Bad Godesberg beheimatete Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg hat am Wochenende mit einem Karrieretag einen neuen Weg eingeschlagen, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen. „Für uns kommen die schon seit Jahren bekannten Job-Messen, Online-Börsen oder die Einschaltung von Headhuntern nicht in Frage – dort finden wir nicht die Handwerker oder die für das Handwerk interessierten Menschen“, so Josef Kolb. Als Mitbegründer und Vorsitzender des Meisterteams Bonn Rhein/Sieg stellte er für den erstmals durchgeführten Karrieretag des Meisterteams seine Schreinerwerkstatt in Lannesdorf zur Verfügung.

Vielzahl an Handwerksbetrieben präsentierte sich

Dort waren Vertreter der zum Meisterteam gehörenden Betriebe vertreten, informierten Jugendliche und junge Erwachsene über Praktikums- und Ausbildungsplätze in ihren jeweiligen Gewerken. Auch bereits ausgebildete Besucherinnen und Besucher kamen nach Lannesdorf, da sie nach einer neuen beruflichen Herausforderung im Handwerk suchen.„Der Markt für einen neuen Arbeitsplatz ist derzeit ein Arbeitnehmermarkt“, so Christian Kahl, der das Elektro & Lichthaus Enzinger vertrat. Ähnlich äußerten sich auch die Ansprechpartner der anderen Betriebe.

Weit mehr als 100 Stellen sind offen

Die Handwerksbetriebe, die Handwerksinnungen und die Kreishandwerkerschaft versuchen so seit Jahren in Schulen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sagte Josef Kolb. Überall heißt es, dass dringend neue Mitarbeiter gesucht werden. Aktuell seien alleine bei den zwölf Meisterteam-Betrieben weit mehr als 100 Stellen offen. Für die ganze Region Bonn/Rhein-Sieg schätzten die Veranstalter des Karrieretages die Zahl der zu besetzenden Arbeitsplätze im Handwerk auf viele hundert.

Für Expansion fehlen die Mitarbeiter

Von Seiten des Wachtberger Garten- und Landschaftsbaubetriebes Hönscheid stellten die Junior-Vertreter der Familie, Johanna und Max Hönscheid, offene Stellen vor – gesucht werden dort Fachkräfte für den Garten- und Landschaftsbau, Auszubildende und Praktikanten. „Unsere Eltern haben den Betrieb aufgebaut und wenn wir expandieren wollen, benötigen wir zur Realisierung der Kundenanfragen Mitarbeiter.

Viele Heizungs- und Sanitärinstallateure, Rohbauer, Elektriker und Tischler, Fliesenleger und Stuckateure, Dachdecker und Maler sowie Gebäudereiniger haben sich bei dem Karrieretag informiert. Ein Studienabbrecher, der sich für einen Beruf im Handwerk interessierte und dort nun eine Ausbildung möchte, bekam direkt Empfehlungen für ein kurzes Praktikum.