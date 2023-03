Hans Globke Er war Adenauers belastete rechte Hand

Neulich war Hans Globke wieder einmal im Fernsehen zu sehen: In der Darstellung des Schauspielers Sascha Nathan in der fiktiven ARD-Serie „Bonn. Alte Freunde – neue Feinde“. Da saß Konrad Adenauers von 1953 bis 1963 so wichtiger Kanzleramtschef machtbewusst am Konferenztisch des damaligen Innenministers Gerhard Schröder, CDU.