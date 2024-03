Projekt an Godesberger Gymnasium Hat der Schulweg-Ratgeber den Elterntaxis Einhalt geboten?

Der Ratgeber schlug vier Anfahrrouten mit Aussteigemöglichkeiten in jeweils 750 Metern Entfernung von der Schule vor. Eltern mögen ihren Nachwuchs doch bitte aus Richtung Godesberg-Nord nur an die Rigal`schen Wiese, aus Muffendorf, Heiderhof und Lannesdorf an die Benngasse, aus Bonn, Remagen und Mehlem an den Parkplatz Ecke Koblenzer Straße/Hans-Böckler-Allee und aus Richtung Wachtberg nur an den Sportpark Pennenfeld chauffieren.