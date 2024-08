Finanzierung gesichert Haus der Familie startet mit neuen Angeboten

Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung werden mehrere Gesprächsabende stattfinden. Pfarrer Oliver Ploch hält am 9. September in der Christuskirche den Vortrag „Wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten“. An acht Abenden geht Regina Uhrig mit Interessierten hinsichtlich der Frage „Woran glaubst Du?“ auf Entdeckungstour. Neu ist auch das Gesundheits-Angebot zum Intervalltraining „Tabata“ und bei den Kulturkursen ein Talk-Box-Abend am 25. September mit Konstanze Ebel in der Bücherei.