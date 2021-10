Werbung für Netflix-Serie : „Haus des Geldes“-Wandgemälde in Bad Godesberg wird übermalt

Bad Godesberg Vor einigen Wochen tauchte ein großes Wandgemälde für die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ in Bad Godesberg auf. Nun wird es schon wieder übermalt.

Das große Wandgemälde von „Haus des Geldes“-Charakter Rio auf einer Hauswand in Bad Godesberg wird seit den Morgenstunden an diesem Freitag übermalt. Das Mural, das ein Künstler-Kollektiv im Auftrag des Streamingdienstes Netflix Ende August in tagelanger Arbeit auf die Wand brachte, war Teil einer Werbeaktion für die 5. Staffel der spanischen Erfolgsserie.

Allerdings hatte auch die Stadt Bonn das Bild in der Hinsicht kritisiert, dass es gegen die Gestaltungs- und Werbesatzung in Bad Godesberg verstoße. Fans der Serie pilgerten in den vergangenen Wochen nach Bad Godesberg, um sich das Gemälde anzusehen und sich davor zu fotografieren. Auch am Freitagmorgen machten noch einige Passanten Erinnerungsfotos. In Deutschland gab es in insgesamt neun Städten elf Wandgemälde – jedes zeigte einen Charakter von „Haus des Geldes“.