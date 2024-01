Schutz vor Vandalismus Hauswächter haben die Bad Godesberger Stadthalle im Blick

Es war 2020, als Bad Godesberg die Hiobsbotschaft erreichte. Der Große Saal der Stadthalle ist einsturzgefährdet, das denkmalgeschützte Ensemble muss dicht gemacht werden. Mittlerweile sind zwar einige Teile des Gebäudes wieder geöffnet, dürfen also wieder genutzt werden. Dennoch scheint es, als würde die Tagungs- und Veranstaltungsstätte oftmals ungenutzt leer stehen. Was zur Folge habe, so ist in Bad Godesberg zu hören, dass die Umgebung der Stadthalle zunehmend herunterkomme – unter anderem wegen Vandalismus.