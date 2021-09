Ehemalige Chefhostess des ZDF-„Traumschiff“ : Schauspielerin Heide Keller in Muffendorf beigesetzt

Trauergäste haben am Donnerstag Abschied von der Schauspielerin Heide Keller genommen. Foto: Benjamin Westhoff

Muffendorf Am 27. August verstarb im Alter von 81 Jahren Heide Keller in Bonn. Am Donnerstag wurde sie auf dem Friedhof in Muffendorf beigesetzt. Auch alte „Traumschiff“-Weggefährten nahmen Abschied.



Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Familie, Freunde und Weggefährten haben am Donnerstag Abschied von Heide Keller genommen. Die Schauspielerin war nach langer Krankheit am 27. August in einem Bonner Pflegeheim mit 81 Jahren verstorben.

Exequien in der Katholischen Kirche St. Marien

Die Exequien wurden in der Katholischen Kirche St. Marien in Muffendorf unter der Leitung von Bad Godesbergs leitendem Pfarrer Pater Gianluca Carlin gefeiert. Unter den Trauergästen waren auch ehemalige Weggefährten aus Kellers „Traumschiff“-Zeit. Schauspieler Horst Naumann, der den Schiffs-Arzt Dr. Schröder spielte, kam gemeinsam mit Ehefrau Martina Linn nach Muffendorf. Auch Ida Arndt, eine enge Freundin Kellers, die ihre Maskenbildnerin auf dem Traumschiff war, verabschiedete sich. Sie erinnerte sich mit liebevollen Worten an ihre Freundin und hob hervor, wie wohl sich Heide Keller in „ihrem“ Muffendorf fühlte.

Foto: dpa/Ulrich Perrey 17 Bilder Bilder aus dem Leben der Heide Keller

Heide Keller liebte ihre Muffendorfer Wohnung

„Sie liebte Schmuck, ihre Wohnung, ihre Terrasse und Kleidung. Heide wäre eine super Innenarchitektin geworden“, sagte Arndt mit einem Lachen. Sie habe während ihrer langen Traumschiff-Zeit zwar in den schönsten Hotels der Welt gelebt und auch auf dem Schiff: Aber ihre „5-Sterne-Welt“ sei ihre Wohnung in Muffendorf gewesen. Gerne habe sich ihre Freundin Heide auf den bunten Blättern gesehen, aber es habe auch Dinge gegeben, „über die man nicht spricht“. Das sei zum Beispiel das Thema Krankheit. Vor zwei Jahren habe sich der Zustand Kellers verschlechtert, so Arndt. Auf ihre beiden Geschwister habe sie sich in dieser Zeit verlassen können – sie waren für sie da und hätten sich sehr gekümmert.