Waldarbeiten am Heiderhof Spaziergänger kritisiert tiefe Rillen auf Waldweg

Das nasse Frühjahr hat Spuren hinterlassen. Nicht nur auf den Wiesen und Feldern in der Region, sondern auch im Wald. Die schweren Arbeitsfahrzeuge, die in den letzten Wochen für die Waldpflege im Teilen des Kottenforstes eingesetzt wurden, haben teilweise tiefe Furchen in die Waldwege gedrückt - etwa auf dem Waldweg auf dem Heiderhof in Richtung Pech. „An manchen Stellen ist der Weg durch die tiefen Rinnen mittlerweile so eng, dass man nur noch im Gänsemarsch hintereinandergehen kann“, ärgert sich ein Spaziergänger. Weitere Stolperfallen seien Äste und Baumstämme, die überall herumliegen, beklagt der Godesberger.