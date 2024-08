Leerstand reduziert sich Diese neuen Geschäfte öffnen am Heiderhofer Einkaufszentrum

Im Heiderhofer Einkaufszentrum tut sich was. Center-Verwalter Christoph Gügel bestätigt dem GA, dass er die seit dem Frühjahr leer stehende große Fläche im ersten Stock an die Mieterin nebenan, an Pamela Schumacher und ihre Praxis Physio Pro Bonn, vergeben hat. „Aktuell laufen noch die Anpassungsarbeiten, welche bis Ende August abgeschlossen sind“, sagt der Geschäftsführer der Arealis Immobilien KG. Zuvor waren die Räumlichkeiten wie berichtet, von der Superintendentur des Evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel genutzt worden. Sie zog im Frühjahr nach Bonn.