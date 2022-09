Kooperation mit türkischem Komponisten Kaan Bulak : Heimspiel für den Bad Godesberger Geiger Moritz Ter-Nedden

Das Ensemble Kaan Bulak: Hinten links ist der Godesberger Geiger Moritz Ter-Nedden zu sehen. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Bad Godesberg Neun Konzerte mit zwei unterschiedlichen Ensembles hat der Bad Godesberger Geiger Moritz Ter-Nedden beim Beethovenfest gespielt. Das wirkt bei ihm immer noch nach. Der nächste Auftritt in Bonn steht aber schon kurz bevor. Dafür hat er mit dem türkischen Komponisten Kaan Bulak gearbeitet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

Vom diesjährigen Beethovenfest ist Moritz Ter-Nedden noch ganz begeistert. Er habe intensiv daran teilgenommen, da er gleich mit zwei Ensembles neun Konzerte gespielt habe, berichtet der aus Bad Godesberg stammende Geiger, der am Aloisiuskolleg sein Abitur ablegte. „Das ist eine große Ehre für mich, da ich schon als Schüler die Festival-Konzerte mit staunenden Augen verfolgt habe“, betont Ter-Nedden, der beim ehemaligen Stimmführer des Beethovenorchesters Claus Louis mit dem Geigenspiel anfing.

Der heute 34-Jährige arbeitete von 2017 bis 2022 als Konzertmeister beim Folkwang Kammerorchester Essen. Inzwischen ist er für das Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks, die Kammerakademie Potsdam und die Bremer Kammerphilharmonie als Solist und Konzertmeister tätig. Gerade beim diesjährigen Beethovenfest sei es ein sehr schönes Gefühl gewesen, selbst als Künstler vor Heimpublikum spielen zu können, sagt Ter-Nedden.

Veranstaltungen Lesung und Konzert Am 30. September führt die Übersetzerin Claudia Hamm ab 19.30 Uhr in der Parkbuchhandlung, Am Michaelshof 4b, in das Werk Emmanuel Carrères und in dessen der Komposition Kaan Bulaks zugrundeliegenden Roman „Yoga“ ein. Eintritt: 18 Euro. Am 1. Oktober führen ab 19.30 Uhr der Komponist Kaan Bulak & Ensemble seine Komposition „Illusions“ im Schauspielhaus, Am Michaelshof 9, auf. Claudia Hamm liest aus dem Roman. Eintritt: 25 Euro. Karten bei der Parkbuchhandlung unter ☎ 0228/35 21 91 oder nach einer E-Mail an: info@parkbuchhandlung.de. ham

Mit seiner exquisiten Violine von Joseph Gagliano aus dem Jahr 1789 wird er am 1. Oktober wieder in seiner Heimatstadt auf der Bühne stehen. Er wird im Ensemble von Kaan Bulak im Schauspielhaus dessen neues Werk „Illusions. Experimentelle Klangwelten zwischen Elektronik und Klassik“ spielen. Neben ihm treten Bulak selbst (Klavier und Elektronik), Friedemann Slenczka (Viola), Stefan Hadjiev (Cello) und Kristina Edin (Kontrabass) auf.

Auch Bulak sei beim Beethovenfest mit eigenen Kompositionen und als Pianist zu hören gewesen, erinnert Ter-Nedden. Bulaks Musik verbinde viele Welten. „Da gibt es Anteile, die aus der Berliner Clubscene kommen und mit elektroakustischen Elementen arbeiten.“ Da faszinierten Anteile alter sakraler Musik aus Byzanz des neunten Jahrhunderts genauso wie Renaissance-Musik und Improvisationen, die Jazz-Elemente beinhalteten, berichtet der Geiger. In jedem Fall probiere sich das Ensemble an verschiedensten Klängen aus. „Die intensive Arbeit mit Komponisten, die noch leben, ist für mich immer wahnsinnig bereichernd“, sagt der Musiker, dessen Mutter Barbara Ter-Nedden den Termin über den Verein LeseKultur Godesberg mit ihrer Parkbuchhandlung organisiert hat.

Das Ensemble findet eine gemeinsam Arbeitsebene

Speziell mit Bulak hätten die Ensemblemitglieder eine Arbeitsebene gefunden, in der alle gemeinsam über Phrasierung und Notation sprächen, sagt der Geiger. So entstehe das Kunstwerk nicht als fertige Kopfgeburt, die minutiös befolgt werden müsse. „Es ist befriedigend, Teil des Prozesses sein zu können und dem Ganzen auch eine individuelle Note zu geben“, so Ter-Nedden.

Es werde im Schauspielhaus übrigens auch eine Uraufführung des neuen Klavierquintetts Bulaks geben, in dem sich der Komponist von Emmanuel Carreres Roman „Yoga“ inspirieren ließ. Dessen Übersetzerin Claudia Hamm wird daraus lesen. „Es geht darum, einen Austausch zwischen Musik und Literatur zu initiieren“, kündigt Bulak selbst an. Besagter Roman habe ihn derart fasziniert, dass er ihn gleich für ein Literaturkonzert vorgeschlagen habe.

Über den frischen Wind in Beethovens Geburtsstadt unter Intendant Steven Walter ist der heute in Hannover lebende Geiger Ter-Nedden sehr froh. „Das Beethovenfest, das es nicht ganz leicht hat, passende Räume zu finden, macht aus der Not eine Tugend.“ Und so erhalte man als Künstler die Möglichkeit, an sehr unterschiedlichen Spielstätten für ein sehr unterschiedliches Publikum zu musizieren, schwärmt Ter-Nedden.

Auftritt mit Disco-Programm

Er trat in der Oper mit einem Disco-Programm auf, in St. Remigius in zwei durch Improvisation geprägten „Notfallkonzerten“ und in den „Geheimkonzerten“ an zuvor nicht bekannten Aufführungsorten. Gerade das Viktoriabad sei in sommerlicher Hitze und in völlig neuer Akustik eine immense Herausforderung gewesen, weiß der Geiger noch. Aber die feinen Klänge von Edmund Finnis Quartett und Antonin Dvoraks Streichquintett seien beim Publikum trotzdem erstaunlich gut angekommen.

Mit seinem Trio Solaris, an dessen Gründung Steven Walter übrigens selbst beteiligt war, konzertierte Ter-Nedden unter anderem im Volksbankhaus mit Musik von Maurice Ravel und Bent Sørensen und im Post Tower mit einem Programm, das sich das Publikum selbst zusammenstellen konnte. „Es war schließlich durch die fast meditativen Klänge in einen Zustand versetzt, der es für die nächtlichen Stücke empfänglich machte“, erinnert sich der Geiger. Und somit ziehe er am Ende mit neun aufregenden und beglückenden Konzerten eine intensive Beethovenfest-Bilanz.