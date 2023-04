Gartensaison eröffnet Hobbygärtner bewirtschaften 170 Mietgärten in Mehlem

„In diesem Jahr haben wir insgesamt 170 Gärten angelegt“, so Kirchbaumer. Darunter sind elf große Mietgärten, die restlichen Felder sind jeweils 45 Quadratmeter groß. Die Saisoneröffnung am Dienstagabend war vom Wetter abhängig. Der erste Termin musste bereits abgesagt werden, nun konnte vor wenigen Tagen das Feld vorbereitet werden. Für ihre Gärten konnten sich die Mieter eigene Namen aussuchen, die auf kleinen Schildern stehen, wie zum Beispiel „Ein Ort voller Wunder“. Entlang der Gärten gibt es gleich mehrere Kisten, die allerhand Werkzeug bereithalten. Wasserleitungen zur Bewässerung der Gärten wurden ebenfalls verlegt. Die Premiere der Mietgärten in Mehlem wurde bereits im vergangenen Jahr gefeiert. Ein Projekt, das bei den Bad Godesbergern sehr gut ankam. „60 bis 70 Prozent der Gärtner in diesem Jahr sind Wiederbucher“, so Kirchbaumer. Daher wurde das Angebot der Gärten auch um 50 weitere ergänzt, im vergangenen Jahr waren es noch 120. Informationen erhalten die Gärtner via Newsletter oder auch Youtube-Videos, es wird auch Live-Videos aus den Gärten geben – das Bonner Unternehmen bietet die Mietgärten in verschiedenen deutschen Städten an.