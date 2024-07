Doppeltes Wegekreuz in Bonn Diese spannenden Legenden gibt es um das Bad Godesberger Hochkreuz

Neben dem Hochkreuz kann man sehr gut Kaffee trinken. Natürlich nur neben dem Original in der Vorhalle des LVR-Landesmuseums in Bonn. Die Kopie steht nach wie vor mitten im Verkehrstrubel auf der B 9 im gleichnamigen Ortsteil Hochkreuz. Zu besichtigen sind beide kostenlos, das eine im Eingangsbereich des Museums, das andere rund um die Uhr an der Haltestelle Hochkreuz. Was es mit dem doppelten Wegekreuz auf sich hat, hat Kunsthistorikerin Pia Heckes im aktuellen Band der Godesberger Heimatblätter beschrieben. Sie entführt in eine Zeit der Pestausbrüche und der intensiven Bauarbeiten am Kölner Dom.