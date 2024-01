Weiterhin kein Durchkommen Hochwasser-Schwemmgut versperrt Radweg in Mehlem

Der Sturm hatte besonders Bad Godesberg hart getroffen. So war unter anderem auch an der Kopernikusstraße in Pennenfeld ein gut 20 Meter hoher Baum auf einige Reihenhäuser gefallen. An der Rheinstraße waren Dach- und Fassadenteile eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses auf die Straße gestürzt und hatten mehrere Autos beschädigt. Darüber hinaus musste aufgrund eines Sturmschadens an einem Gebäude von gut Marienforst der Geh- und Radweg auf der L 158, der Marienforster Straße, in Richtung Wachtberg gesperrt werden. Insgesamt verzeichnete die Bonner Feuerwehr mehr als 90 Einsätze in Zusammenhang mit dem Sturmtief.