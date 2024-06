Nach dem Starkregen 2016 Hochwasserschutz am Godesberger Bach lässt auf sich warten

Es war der 4. Juni 2016. In der Region ging ein Starkregen nieder, der unter anderem dafür sorgte, dass der Mehlemer und der Godesberger Bach in Sekundenschnelle anschwollen, über die Ufer traten und sich in reißende Ströme verwandelten. Die Wassermassen gelangten in zahlreiche Häuser, auch Keller und Straßen verwandelten sie in Schlammwüsten. In der Brunnenallee riss eine Flutwelle parkende Autos mit sich, in der Tiefgarage der Fronhofer Galeria stand das Wasser bis zur Zufahrtsrampe.