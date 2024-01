Holocaust-Gedenken in Bonn Oberbürgermeisterin Dörner: „Wir alle müssen wachsam sein“

In diesem Jahr ist die Erinnerung an die Gräueltaten des Dritten Reichs wichtiger denn je. Seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel, der einen brutalen Krieg mit Opfern auf beiden Seiten ausgelöst hat, leben Juden wieder in Angst, eine Heimat und letztlich auch ihre Identität zu verlieren – ein Gefühl, das durch den zunehmenden Rechtsruck in Deutschland, Europa und der Welt nur noch verstärkt wird. „Wir alle müssen wachsam sein gegenüber Antisemitismus und gegenüber jeglicher Form von Ausgrenzung“, betonte Oberbürgermeisterin Katja Dörner und positionierte sich klar gegen die „hasserfüllten Akte gegen alles Menschliche“, ob diese nun aus Angriffen oder nur aus Worten bestünden.