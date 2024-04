Hospiz am Waldkrankenhaus in Bad Godesberg Nachfrage nach Hospizplätzen ist auch in Bonn groß

Es ist ein Ort, an den Menschen erst dann kommen, wenn das Leben sich dem Ende zuneigt. Ein Ort der Trauer aber ist das Johanniter-Hospiz am Waldkrankenhaus deshalb noch lange nicht. Helle Zimmer, schöne Räume und gestaltete Flure sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Gemeinsames Essen, Kunst- und Musiktherapie, der Hundebesuchsdienst oder auch die Besuche der ehrenamtlichen Helfer vom Hospizverein tun ihr übriges. Es ist also ein Ort, an dem sich die Gäste trotz der Endlichkeit ihres Daseins wohlfühlen können. Wohl auch deshalb steigt die Nachfrage nach Hospizplätzen stetig an. Und zwar so stark, dass die Warteliste mittlerweile 80 Anfragen umfasst. Tendenz steigend.