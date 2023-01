Hundestaffel im Einsatz : Zwölfjähriger nach Suchaktion in Bad Godesberg wieder aufgetaucht

Am Freitag suchte die Polizei in Bonn-Bad Godesberg nach einem vermissten Kind. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag in Bad Godesberg nach einem Zwölfjährigen gesucht. Neben einem Hubschrauber kamen auch Suchhunde zum Einsatz. Am Morgen wurde der Junge gefunden.



Nach der Suche nach einem vermissten Zwölfjährigen in Bad Godesberg hat die Polizei den Jungen am Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden.