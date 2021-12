Feuerwehr musste den Mischling befreien : Kleiner Hund wurde in Bonn in Altkleider-Container zurückgelassen

Kleiner Hund wurde in Bonn in Altkleider-Container zurückgelassen

Bonn Unbekannte haben kurz vor Weihnachten mutmaßlich einen kleinen Mischlingshund in einen Altkleider-Container in Bonn-Plittersdorf geworfen. Passanten entdeckten das Tier und verständigten Feuerwehr und Polizei.

Wie lange der kleine Rüde, den das Bonner Tierheim später auf den Namen „Twix“ taufte, in Bonn in einem Altkleider-Container ausharren musste, weiß bislang niemand so genau. Zum großen Glück des kleinen Mischlings wurden Passanten auf ihn aufmerksam, als sie Kleidungsstücke in den Container an der Lahnstraße in Plittersdorf werfen wollten. Wie das Tierheim Bonn über Facebook bekanntgab, sollen sie Geräusche aus dem Container vernommen und dann Polizei und Feuerwehr verständigt haben.