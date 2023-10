„Kriegsblinder mit Hund“ Nur noch zerstörte Reste vom Denkmal in Mehlem übrig

Mehlem · Erst 2016 wurde das Kunstwerk in Mehlem mit viel privatem Einsatz saniert, jetzt liegen nur noch Überreste des Denkmals „Kriegsblinder mit Hund“ zerstört am Boden. Was ist passiert?

05.10.2023, 08:44 Uhr

Vom Denkmal "Kriegsblinder mit Hund" sind nur noch Überreste übrig. Foto: privat

Von Gabriele Immenkeppel

