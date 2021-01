Kostenpflichtiger Inhalt: Wie geht’s eigentlich...?: Simone Stein-Lücke : „Ich finde Bad Godesberg immer noch Weltklasse“

Simone Stein-Lücke (r.) und ihre Auszubildende Yosra Guennoni in ihrem Unternehmen in Bonn. Foto: Privat/privat

Bad Godesberg Nur in Bad Godesberg ist es still geworden, um die frühere Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke. Ansonsten ist die Unternehmerin ziemlich umtriebig. Warum die Mönchengladbacherin regelmäßig in Bonn ist, erzählt sie in unserer Reihe „Wie geht’s eigentlich...?“.