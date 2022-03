Neuer Wildschadenschätzer im Amt : Im Einsatz für friedlichen Ausgleich in Wachtberg

Der ehemalige Wildschadenschätzer Herbert Müller (Mitte) mit dem neuen Amtsträger Oliver Heinen (li.) und dessen Stellvertreter Michael Hüllen. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Oliver Heinen ist der neue Wildschadenschätzer in Wachtberg. Gefragt sind er und und sein Stellvertreter Michael Hüllen in diesem Ehrenamt immer dann, wenn sich Landwirte nicht mit Jagdpächtern über die Höhe eines zu regulierenden Wildschadens einig werden. Ihr Vorgänger blickt mit einem Lächeln zurück.



An Weiberfastnacht hat der Leiter der Wachtberger Bürgerdienste, Jan Schatton, eine Ernennungsurkunde an Oliver Heinen überreicht. Der Landwirt vom Gut Bentgerhof in der Grafschaft folgt im Ehrenamt des Wildschadenschätzers im Ländchen dem Werthhovener Herbert Müller. Zum Stellvertreter wurde Michael Hüllen ernannt.

Eingesetzt werden die Amtsträger immer dann, wenn sich ein Landwirt im Falle eines von Wild verursachten Schadens nicht mit dem Jagdpächter über die Höhe des zu regulierenden Schadens einig wird. Dann befriedet Heinen die Situation mit einer Schätzung. Laut Margrit Märtens, Pressesprecherin der Gemeinde, konnten sich bis auf wenige Ausnahmen „in der Vergangenheit Landwirte und Jagdpächter zur Schadenshöhe immer einigen, ohne einen Wildschadenschätzer heranziehen zu müssen.“

Friedliches Verhältnis zwischen Landwirten und Jägern

Mit dem staatlich geprüften Agrar-Betriebswirt Heinen steht nun ein Grafschafter zwischen möglichen Wachtberger Fronten. Das habe seinen Sinn, weil der 31-Jährige ursprünglich aus Kürrighoven stammt und die hiesigen Äcker und Wälder von Kindesbeinen an kennt, so sein Stellvertreter. Schon die Eltern bewirtschafteten Wachtbergs Böden, Heinen selbst ist Pächter verschiedener landwirtschaftlicher Flächen in Wachtberg.

Das Bild von einem friedlichen Verhältnis zwischen Landwirten und Jagdpächtern bestätigte Hüllen als Ortslandwirt im Ländchen. Käme eine Ausnahme vom friedliebenden Miteinander zum Tragen, gebe es für den Wildschadenschätzer Regeln. Relevant sei beispielsweise, wie viel Prozent einer infragestehenden Erntefläche durch Wild so geschädigt sei, dass eine Ernte nicht mehr möglich ist. „Dazu gibt es dann Tabellen, an denen man sich orientiert“, so Hüllen.

Mit Seminar auf die Aufgaben vorbereitet

Auch müssten für die Schadensmeldungen an die Gemeinde Fristen beachtet werden. Um diese Grundlagen zu erwerben, stehe für ihn und Heinen in Kürze ein Seminar an. Das Ziel sei, das Amt ebenso erfolgreich wie zuvor Herbert Müller zu bekleiden, sagten Heinen und Hüllen unisono. Hüllen dankte dem ehemaligen Wildschadenschätzer auch im Namen der Wachtberger Landwirte für sein jahrzehntelanges Wirken. Müller sei für seine guten Einschätzungen und sein Geschick, alle Parteien unter einen Hut zu bringen, bekannt.

Nachdem Müller über 30 Jahre uneinige Fronten befriedete, hatte der heute 82-Jährige das Amt aus Altergründen abgegeben. „In den meisten Fällen waren die Leute vernünftig“, berichtete Müller von seinen Erfahrungen. Zwar habe es immer auch jene gegeben, „die mit dem Zollstock messen“ und für sich den größtmöglichen Vorteil herausschlagen wollten. Das sei aber eher die Ausnahme gewesen.

Launige Anekdoten des Vorgängers

Mit einem Lächeln hingegen blickte er auf einen besonderen Schaden zurück, der ihm trotz seiner Erfahrungen als Jäger zuerst Rätsel aufgegeben hatte. Rund 2500 Quadratmeter Hafer eines Feldes waren vernichtet gewesen, ohne dass er die Wildart anhand von Fährten, bestimmten Fraßbildern oder Losung hätte bestimmen können. „Dann habe ich ein kleines Püppchen gefunden, das war der entscheidende Hinweis“, erinnerte sich der Ruheständler, wie spielende Kinder als Verursacher identifiziert wurden.