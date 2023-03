Bahnübergang Annaberger Straße gesperrt Im Mehlemer Bahnhof soll ein neues elektronisches Stellwerk entstehen

Der Bahnübergang Annaberger Straße in Friesdorf ist seit Freitagabend für den Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Die Deutsche Bahn wird an dem Bahnübergang bis Freitag, 24. März, um 5 Uhr Kabelarbeiten am Gleis durchführen. Die Bahn verweist auf den 300 Meter entfernten Fußgängerüberweg Winkelsweg. „In Abstimmung mit der Stadt Bonn ist die Umleitung vor Ort für die Straßenverkehrsteilnehmenden ausgeschildert“, so die Bahn weiter in einer Mitteilung.