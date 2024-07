Stadt lehnt Vorschlag ab: „Im Meisengarten“ könnte Einbahnstraße werden

Allgemein führten Einbahnstraßenregelungen häufig dazu, dass in ihnen schneller gefahren werde, „da mit keinem Gegenverkehr gerechnet werden muss“, so die Verwaltung. Überdies entstünden für bestimmte Wege längere Fahrten, da zum Beispiel die Anwohner Umwege in Kauf nehmen müssten. „Auch wenn nicht davon ausgegangen wird, dass eine starke Verkehrsbelastung in der angesprochenen Straße vorliegt, kann es trotzdem durch Verlagerungseffekte zu Mehrverkehr in anderen Straßen kommen“, stellt die Stadt weiter fest. Daher lehne man es ab, die Straße „Im Meisengarten“ in eine Einbahnstraße umzuwidmen und plädiere dafür, dass die Bezirksvertretung Bad Godesberg dem städtischen Votum folgt und den Bürgerantrag ablehnt.