1. FC Godesberg ehrt Vorsitzenden Thomas Oster : Immer im Einsatz für die Jugend

Mehlem Auf dem großen Jugendturnier ehrt der 1. FC Godesberg seinen Vorsitzenden Thomas Oster für 50 Jahre Mitgliedschaft – und großen Einsatz. Den zeigt auch Ehefrau Sabine, die aktuell fünf Bambini-Mannschaften trainiert. Und das, obwohl die eigenen Kinder längst groß sind.

Hätte er von der Ehrung gewusst, scherzte Thomas Oster am Samstag, wäre er vorher noch zum Frisör gegangen. „So aber bin ich froh, wenigstens meine Kappe auf dem Kopf zu haben“, meinte der sehr gerührte Jubilar. Seit 50 Jahren ist Oster Mitglied des 1. FC Godesberg. Und das mehr als aktiv, wie sich den Worten des ehemaligen Vorsitzenden Siegfried Kohllöffel am Rande des Jugendturniers in Mehlem entnehmen ließ.