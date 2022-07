Stadt Bonn strebt Ordnungswidrigkeitsverfahren an : Immer noch stehen Autos auf gerodetem Areal

Stadt Bonn strebt Ordnungswidrigkeitsverfahren an

Auf dem Baugrundstück an der Mainzer Straße in Mehlem sind immer noch Autos abgestellt. Foto: Axel Vogel

Mehlem Die Stadt wird gegen die Verantwortlichen des Bauprojektes an der Mainzer Straße in Mehlem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Denn dort wurde verbotenerweise gerodet.

Auf einem Areal an der Mainzer Straße in Mehlem steht weiterhin eine Reihe Autos ohne Nummernschild, die möglicherweise als Gebrauchtwagen verkauft werden sollen. Das Areal liegt etwas rückwärtig und erhöht an der Mainzer Straße und war lange Zeit mit Bäumen und Buschwerk bewachsen. Das Grün ist inzwischen gerodet.