Neues Loch in Mehlem : Immer wieder Straßeneinbrüche in Bad Godesberg

Ein Loch im Asphalt: Kurz vor dem Kreisverkehr Au- und Brunhildstraße ist die Fahrbahn abgesackt. Foto: Axel Vogel

Mehlem Direkt vor dem Kreisverkehr von Au- und Brunhildstraße ist zum zweiten Mal die Straße abgesackt. Solche Löcher tun sich in Bad Godesberg in der jüngsten Zeit häufiger auf.

Schon zum zweiten Mal ist an der Ecke Au- und Brunhildstraße die Straße eingebrochen – und zwar am Fahrbahnrand direkt vor dem Kreisel. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine Ursache gefunden. Die Kanalunterhaltung hat die Haltung und die Sinkkastenleitung bereits kontrolliert und dabei keinen Schaden festgestellt“, teilt der städtische Vizesprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage mit.

Allerdings befinde sich in der Nähe der Einbruchstelle noch eine private Hausanschlussleitung sowie ein im Plan eingezeichneter Bachkanal. „Diese Leitungen werden aktuell überprüft“, zitiert der Sprecher das zuständige Tiefbauamt.

Vor Ort zeige sich, dass sich das Loch an fast derselben Stelle befindet wie eins Anfang Juli 2018. Damals stellte sich heraus, dass nicht – wie anfangs vermutet – ein Kanal abgesackt war. Gerade nach länger zurückliegenden Bauarbeiten entstünden häufiger Hohlräume, weil sich das Erdreich noch bewege, teilte die Verwaltung damals mit. So wie vor vier Jahren ist die Absackung am Dienstag abgesperrt worden. Der Verkehr ist nicht beeinträchtigt und kommt an der Stelle vorbei.

Irgendwie scheinen derzeit die Straßen vor allem in Bad Godesberg für solche Schäden anfällig zu sein. So hatte sich gerade erst vor einer Woche in der Pennenfelder Paracelsusstraße abends ein größeres Loch hinter einem Zebrastreifen aufgetan. Laut einer Anwohnerin sah es so aus, als sei bei der Hitze an dem Tag der Asphalt geschmolzen. Tiefbauamtsleiter Peter Esch gab ihr da ein wenig recht, denn bei Straßeneinbrüchen an heißen Tagen werde die bituminöse Oberfläche plastisch und gebe schließlich nach. „Der eigentliche Hohlraum hat nichts mit der Hitze zu tun“, so Esch.

Der nächste Fall: Mitte April sackte die Fahrbahn der Löbestraße nahe des Bahnhofes ein. Damals waren aufwendige Arbeiten in der Straße notwendig, Autos und Busse mussten Umleitungen fahren. Auch diese Stelle scheint häufiger nachzugeben, im Juli 2019 kümmerte sich die Stadt um einen mehrere Jahre alten Straßeneinbruch. „Es gibt einen größeren Hohlraum im Gehweg im Bereich eines Kanalanschlusses und einen weiteren, welcher in die Löbestraße hineinreicht“, hatte das Presseamt seinerzeit mitgeteilt. Zunächst war provisorisch ausgebessert worden, da die Strecke wegen der Tunnelsanierung als Ausweichroute diente. Im Juli 2021 hatte es dann neuen Asphalt für die Löbestraße gegeben.

Lastwagen bricht ein

Ein paar Wochen vorher brach ein Betonmischer auf der Rüdigerstraße ein. Das Fahrzeug hatte Zement geladen, um einen anderen bekannten Hohlraum zu verfüllen – um dann zehn Meter davor in einen bis dato unbekannten Hohlraum einzubrechen.

Doch auch Bonn ist betroffen: Eine hohle Kammer im Erdreich hatte Ende September 2021 zu einem Loch in der Bornheimer Straße – direkt am Alten Friedhof – geführt. Der Schaden war schnell behoben, aber an dieser viel befahrenen Stelle kam es zu noch größeren Staus als sonst.

„In den meisten Fällen sind Defekte an der Kanalisation die Ursache für solche Hohlräume. Sind Kanäle, Sinkkastenleitungen oder Hausanschlussleitungen undicht, kann es zu Ausspülungen kommen“, sagt Hoffmann. Das umgebende Erdreich verschwindet dann sozusagen im Kanal, sodass dann ein immer größerer Hohlraum entsteht. Das kann laut Presseamt schon eine Weile dauern. „Schließlich gibt dann die Fahrbahndecke nach, und es kommt zum Straßeneinbruch.“