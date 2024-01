Lubig-Areals in Lannesdorf Neue Wohnungen, Gewerbeflächen und Tiefgaragenstellplätze

Rund 160 barrierefreie Wohnungen in vier Gebäuden (30 Prozent davon förderfähig), Platz für Gewerbeeinheiten sowie Tiefgaragenstellplätze und eine ansprechende Gestaltung der Außenflächen: Die Neukonzeption des sogenannten Lubig-Areals in Lannesdorf zwischen Schenkpfädchen, Deutschherren-, Paracelsus- und Drachenburgstraße ist Thema in der nächsten Sitzung der Godesberger Bezirksvertretung am 17. Januar. Seit Jahren wird im Stadtbezirk darüber diskutiert, wie das rund 1,27 Hektar große Planungsgebiet genutzt werden soll. Zur Diskussion stehen jetzt verschiedene Stellungnahmen sowie ein Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.