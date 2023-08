Krimiermittlungen in Bad Godesberg: In den Fluren des Bundeskriminalamts

Im rot-weiß leuchtenden Bürogebäude an der Friedrich-Ebert-Straße 1, von wo aus heute die Welthungerhilfe tätig ist, wurde in den Hauptstadtjahren die Arbeit der deutschen Kriminalpolizei mit koordiniert. In den 1970er Jahren saß dort sogar Kanzlerspion Günter Guillaume samt seiner Frau in Kellerzellen. Von 1975 bis 1978 agierte von hier aus die zentrale BKA-Einheit „Terrorismus“.