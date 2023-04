Stillstand am Ria-Maternus-Platz Inbetriebnahme des Brunnens ist weiterhin offen

Doch nicht nur bei dem Brunnen geht es nicht weiter, sondern auch bei der elektronischen ÖPNV-Hinweistafel hakt es. Sie soll zukünftig am Ria-Maternus-Platz die Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen anzeigen. In dieser Sache stellte der BBB ebenfalls eine Große Anfrage an die Verwaltung. Gemeinsam mit der Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH konnte diese nun einen Zwischenstand abgeben. „Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte der ursprünglich anvisierte Termin zum Aufbau einer digitalen Fahrgastinformation (DFI) am Ria-Maternus-Platz nicht eingehalten werden. Das DFI-Neubau-Projekt läuft jedoch weiterhin und Teilprojekte konnten bisher abgeschlossen werden“, so die Verwaltung. Die Anzeige am Ria-Maternus-Platz sei für den Zeitraum Februar bis August vorgesehen. Geplant sei ein zwölfzeiliger Großanzeiger, wie er bereits auch am Bonner Hauptbahnhof installiert ist. „Die Umsetzung ist am zeitlichen Ende des Projektes angesetzt, da das Vorziehen einer Großanzeiger-Installation auf Grund der aktuellen Lieferschwierigkeiten beziehungsweise Lieferzeiten nicht möglich ist. Daher werden zunächst kleinere Anzeiger – vier- und acht-zeilig – installiert“, heißt es weiter.