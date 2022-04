Godesberger Hafa-Gruppe feiert Richtfest : Ins Erdgeschoss der „Südspitze“ zieht ein Würth-Store

Das Büro- und Geschäftshaus an der Ecke Mainzer und Remagener Straße (B 9) hat die Form einer Ellipse. Foto: Axel Vogel

Mehlem Ende des Jahres sollen die ersten Mieter in die neue „Südspitze“ in Mehlem ziehen. Darunter ist auch der Würth-Konzern mit einem 24-Stunden-Shop für Handwerker. Die Väter des Projekts, die Godesberger Hafa-Gruppe, ziehen ins Dachgeschoss. Danach beginnt der Wohnungsbau.

Kosten eingehalten, Zeitplan erfüllt – das lässt sich in Bonn nicht von allen Projekten sagen. Der Godesberger Hafa-Gruppe aber ist es mit der „Südspitze“ in Mehlem gelungen. Am Freitag feierte die Unternehmensgruppe um Andreas Thamm, Achim Carl, Harald Gude und Frank Piotrowski Richtfest ihres elliptischen Büro- und Geschäftshauses auf der Ecke Mainzer und Remagener Straße (B 9).