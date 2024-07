Kulturförderin und Winzerin aus Bad Godesberg Irene Diederichs ist kurz vor ihrem 92. Geburtstag verstorben

Ihr Lebensprinzip, woraus sie auch im Alter Kraft schöpfe, umriss sie im GA-Interview folgendermaßen: „Die Dinge an der richtigen Stelle anzupacken, das füllt mich aus, das macht mich glücklich.“ Sie erfahre so viel Anerkennung für das, was sie in der Kulturförderung und im Weinbau tue, dass sie mit gutem Mut weitermache. „Und mein Rezept ist das Lachen und die Freude an allem, was ich tue.“