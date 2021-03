Kein Umzug nach Berlin : Stiftung IRZ bleibt überraschend doch in Bonn

Bonn Es ist ein Erfolg für Bonn, der nicht erwartet worden war. Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) zieht nicht nach Berlin. 70 Arbeitsplätze bleiben in der Bundesstadt.

Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) bleibt nun doch in Bonn. Wie die Hauptgeschäftsführerin des Vereins, Frauke Bachler, dem GA am Dienstagmittag bestätigte, lehnte die Mitgliederversammlung des Vereins ab, den Sitz von Bonn nach Berlin zu verlegen und damit auch 70 Arbeitsplätze vom Rhein an die Spree zu verlagern.

Die Entscheidung fiel in einer Briefwahl im Anschluss an die digitale Mitgliederversammlung. Sie kommt überraschend, weil das Kuratorium des Vereins wenige Tage zuvor für die Verlegung des Sitzes und damit auch für den Umzug in die Bundeshauptstadt votiert hatte. „Das ist eine wirklich gute Nachricht“, sagte der Rhein-Sieg-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen (CDU) in einer ersten Stellungnahme.