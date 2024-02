„It’s a dress, not a yes“ Kölner Polizei startet Präventionskampagne gegen sexualisierte Gewalt

„It’s a dress, not a yes“. Auch ohne Übersetzung werden viele (junge) Frauen wissen, was mit dem Slogan gemeint ist. Denn egal ob kurzer Rock oder enge Hose, Body oder bauchfreies Top: Jede Frau sollte – gerade auch im Karneval, wenn etwas mehr Alkohol fließt und die Stimmung ausgelassener ist – in Ruhe feiern können. Ohne unangemessene Sprüche, ohne Grapschen, ohne distanzloses Verhalten. Doch genau das ist häufig nicht gegeben, laut Kölner Polizei nimmt die Zahl der sexuellen Übergriffe gerade in der fünften Jahreszeit deutlich zu. Um dem entgegenzusteuern, hat die Behörde eine Präventionskampagne gestartet. Der Titel: „It’s a dress, not a yes“.