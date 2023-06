Ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck liest im Bad Godesberger Schauspielhaus

Die Galerie Andreae, Paul-Kemp-Straße 7, wird am 19. August ab 17 Uhr Austragungsort der Lesung von Simon Strauß. Der Althistoriker und FAZ- Feuilletonist bringt sein Buch „Zu Zweit“ mit, das sich mit der Einsamkeit heutiger Wohlstandsbürger beschäftigt. Der Verein Lesekultur veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seinen Godesberger Literaturwettbewerb. Am 1. September geht es dabei ab 19 Uhr in der Parkbuchhandlung in die Lesung der Finalisten und an die Prämierung des Gewinners. Am 23. September steht ab 17 Uhr Philosophisches an: Thomas Metzinger, der an der Universität Mainz lehrt, diskutiert mit dem Psychologen und Buchhändler Felix Ter-Nedden über Fragen rund um Künstliche Intelligenz und eine neue Bewusstseinskultur.