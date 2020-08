Kommunalwahl 2020 : Jochen Ehresmann will gegen Hetzer vom rechten Rand kämpfen

Jochen Ehresmann will gegen Hetzer vom rechten Rand kämpfen

Bad Godesberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Der Linken-Politiker Ralf Jochen Ehresmann tritt auch für den Bau von bezahlbarem Wohnraum ein.

Man kann Ralf Jochen Ehresmann getrost als linkes Urgestein bezeichnen. 1991 gründete er die PDS Bayern mit, „wer das als Wessi macht, tut dies vermutlich primär aus bundespolitischer Motivation“, sagt der 50-Jährige, der noch vor der Kommunalwahl seinen 51. Geburtstag feiert. 1993 dann war er Gründungsvorsitzender der PDS Bonn. Seit 15 Jahren kümmere sich die Linke verstärkt um kommunale Fragestellungen, was sich auch auf Bezirksebene niederschlägt. 2009 zog die Partei erstmals in die Bezirksvertretung Bad Godesberg ein. Mandatsträger war Ralf Jochen Ehresmann. Eisenbahn als Sammelwort für öffentlichen Nah- und Fernverkehr beschreibt „einen der großen Bereiche seines Lebens als Leidenschaft, politisches Themenfeld und zudem Beruf“, sagt der 50-Jährige. Das, so Ehresmann, gelte auch für Kunst und Kultur. Ein weiteres Gebiet sei Kapitalmarktanalyse aus linker Perspektive. Ehresmann kam 1991 als Student (Philosophie, Musikwissenschaft und alte Sprachen) nach Bonn, 1996 zog es ihn nach Lannesdorf. Er hat vier Söhne aus erster Ehe, die zweite Hochzeit steht kurz bevor.