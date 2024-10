Schulhofgestaltung in Bad Godesberg CDU fordert neue Spielgeräte für Johannes-Rau-Schule

Die Schule an der Albertus-Magnus-Straße ist die einzige Hauptschule in Bad Godesberg. Seit 2007 wird sie als gebundene Ganztagsschule geführt. Derzeit werden rund 300 Schüler zwei- bis dreizügig in 13 Regelklassen und in zwei Internationalen Vorbereitungsklassen beschult. „Unsere Schülerschaft stammt aus verschiedenen Nationen, der Anteil mit Migrationshintergrund liegt bei etwa 90 Prozent“, teilt das Kollegium mit. Entsprechend sei das Angebot bei der Inklusion groß.