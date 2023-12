Aktion für Hospiz in Bad Godesberg Jeder Stern erinnert an einen Verstorbenen

„Wenn einer unserer Gäste verstirbt, wählen wir einen Fröbelstern aus, der zu dieser Person besonders gut passt. Dieser Stern verbleibt, auch wenn wir Abschied genommen haben, zum Gedenken in einem großen Glasgefäß in unserem Raum der Stille. So bleiben die Verstorbenen weiterhin im Hospiz präsent“, erklärt Philipp Schäfer, Leiter des Johanniter Hospizes am Waldkrankenhaus.