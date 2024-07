Bad Godesberger Holocaust-Opfer Josef Levy „Gerade Mehlemer waren an dem Mord beteiligt“

Der Fall des ersten Godesberger Holocaust-Opfers Josef Levy (1883-1935) bewegt die GA-Leser weiter. Wie berichtet, war der bis zur Machtergreifung der Nazis hoch angesehene jüdische Metzgermeister 1935 nachts neben seiner eigenen Mehlemer Räucherkammer vergast worden, weil er sich gegen rassistische Hetze gewehrt hatte. Die Nazis hatten an seinem Geschäft in der Meckenheimer Straße 30 Spruchbänder mit der Drohung gehängt: „Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter!“ Nun beleuchtete kürzlich bei einem vom Bürger- und Heimatverein Mehlem organisierten Ortsrundgang Gregor Schorn den Mordfall erneut. „Ich habe deutlich gemacht, dass gerade Mehlemer es waren, die an dem Mord beteiligt waren“, sagt Schorn auf GA-Anfrage.