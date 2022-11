Pogromgedenken in Mehlem : Jüdischer Friedhof als Ort der Erinnerung und kulturelles Zeugnis

Mehlem Bei einer Führung über den jüdischen Friedhof in Mehlem und einer anschließenden Feierstunde gedenken Bürgerinnen und Bürger an der Meckenheimer Straße den Opfern des NS-Regimes. Sie erfahren daneben auch vieles über die Bedeutung des Ortes abseits des Schreckens.

Hilflos musste die Feuerwehr 1938 mit ansehen, wie die Mehlemer Synagoge dem Feuer zum Opfer fiel, das die Nationalsozialisten gelegt hatten: „Sie durften nicht eingreifen“, betont der gebürtige Mehlemer Dietrich Glauner. Alljährlich wird an dieses Ereignis erinnert, wider das Vergessen. An diesem Sonntag kamen dafür Mehlemer Bürgerinnen und Bürger an die Meckenheimer Straße. Mit ihnen gedachten Pfarrer Günter Schmitz-Valadier von der evangelischen Kirchengemeinde Wachtberg und der katholische Pater Charles von der Gemeinde Sankt Marien und Sankt Servatius in Bad Godesberg. Auch Bezirksbürgermeister Christoph Jansen wohnte dem bei.