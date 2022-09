oneworld café : Jugendarbeit in Bad Godesberg setzt Lastenräder ein

Bad Godesberg Das Bad Godesberger oneworld café setzt jetzt zwei E-Lastenräder für die mobile Jugendarbeit ein. Doch was wird damit transportiert?

Beim Kurvenfahren muss weiter ausgehholt werden, auf besonders schmalen Radwegen ist es gar nicht so einfach, das Gefährt in der Spur halten. „Aber ansonsten haben wir uns schon daran gewöhnt“, sagt Carsten Gebauer vom oneworld café und oneworld mobil, einem Angebot der offenen Jugendarbeit aus Bad Godesberg.

Erst in der vergangenen Woche hat er mit einem Kollegen die beiden fabrikneuen E-Lastenräder abgeholt und zum Café an der Moltekestraße gebracht. „Am Anfang musste man sich schon an das neue Fahrverhalten und das Gewicht der Räder gewöhnen. Aber mittlerweile wissen wir, wie wir damit umgehen“, sagt er.

Noch unterscheiden sich die beiden neuen Vehikel nicht von anderen in der Stadt. Das wird sich aber bis zur Nacht der Jugendkultur am Samstag ändern (16 Uhr bis Mitternacht, www.bonn.de/nachtfrequenz ). Denn dann werden die beiden Lastenräder – mit den entsprechenden Logos versehen – vor dem Café stehen.

Eingesetzt werden sie in Zukunft bei der Jugendarbeit vor Ort, der sogenannten hinausreichende Arbeit. „Das heißt, dass wir zu den Jugendlichen kommen. Wir stehen für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung, ob Schule, Partnerschaft, Freizeit, Familie oder Job“, so Gebauer.

Gibt es genug Angebote für Jugendliche? : Jugendtreffs in Bad Godesberg melden großen Zulauf „Friesi“ geschlossen, Skate-Anlage ebenfalls: Wenn Angebote im öffentlichen Raum vorübergehend in Bad Godesberg wegfallen, stehen die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit noch einmal mehr im Fokus.

Bisher fuhren die vier pädagogischen Mitarbeiter des Teams mit einem umgebauten Sprinter zu den Orten, wo sich Jugendliche im Stadtbezirk aufhalten. Ab sofort werden sie dafür umweltschonender und mit Muskelkraft unterwegs sein. In der Lastenbox wird dann alles verstaut sein, was sie für die Arbeit vor Ort brauchen. Das können Getränke, Outdoor-Spiele sein, Infomaterial oder auch ein Tablet.

Anzutreffen sind die Sozialpädagogen zu Fuß oder per Rad in der Bad Godesberger Innenstadt, Kur- sowie Redoutenpark, im Bereich der Godesburg, am Bahnhof sowie an der Bushaltestelle Rheinallee. Auf ihrer regelmäßigen Tour liegen zudem Panoramapark (Rüngsdorf), Leserpark (Plittersdorf) und die Rheinaue.