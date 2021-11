Repair Café in Lannesdorf : Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft

Hilfe vom Bastler

Neben dem Café in Lannesdorf gibt es auch eins in Pennenfeld: Beim Quartiersmanagement in der Maidenheadstraße 18-20 kann man an jedem dritten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr Elektrogeräte zur Reparatur bringen. In der Südstadt kann man an jedem dritten Samstag von 14 bis 17 Uhr das Repair Café der Ermekeilinitiative besuchen, Eingang ist rechts neben Reuterstraße 61.

Daneben gibt es diese Stationen: in Dransdorf, Lenaustraße 14, jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr, keine Elektrogeräte; in Tannenbusch, Haus Vielinbusch, Oppelner Straße 130, jeden zweiten Samstag von 12 bis 16 Uhr; in Auerberg, Haus Müllestumpe, An der Rheindorfer Burg 22, jeden vierten Samstag von 11 bis 15 Uhr; in Limperich, Atelier Farbraum Dimon, Königswinterer Straße 247, unregelmäßig samstags von 11 bis 16 Uhr. Die reparierBAR, ehemals Breite Straße 74 in der Altstadt, sucht neue Räumlichkeiten. Infos auf www.repaircafebonn.de. kpo