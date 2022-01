Karneval : Das Godesberger Prinzenpaar bleibt in Lauerstellung

Kinderprinzenpaar

Nach der Absage ihrer Proklamation in der Kleinen Beethovenhalle in Muffendorf stand auch für das Kinderprinzenpaar sofort fest, dass sie erneut antreten werden. Die Begeisterung sei definitiv noch da. „Auf jeden Fall, die Freude geht nicht weg“, sagte der designierte Kinderprinz Max III. (Junchen). Er äußerte sich gegenüber dem GA auch im Namen seiner Kindergodesia Summer (Grasse). Beide können sich für diese Session eine Art „Karneval light“ in der Familie vorstellen. „Ganz ausfallen lassen will ich es nicht“, sagt Max. Immerhin hätten sie ja an der Sessionseröffnung des Festausschusses Godesberger Karneval auf dem Theaterplatz teilgenommen im November. Ansonsten gab es neben wenigen Ordensfesten bislang kaum offizielle Termine. Max hatte mit seiner Karnevalsgesellschaft, den Heiderhofer Freibeutern, an den zurückliegenden tollen Tagen als Ersatz für Zoch und Veranstaltungen Kamellebeutel an die Kinder des Vereins verteilt. „Vielleicht gibt es dieses Jahr etwas Ähnliches“, so der Fast-Kinderprinz. Zu alt fühlen sich die beiden in der kommenden Session nicht fürs Amt: „Nein, beim Karnevalfeiern fühlt man sich doch immer jung!“