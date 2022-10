Karneval in Bad Godesberg : Finden künftige Proklamationen im Festzelt statt?

Bad Godesberg Eigentlich sollte schon in diesem Jahr die Proklamation des designierten Bad Godesberger Prinzenpaares in einem Festzelt stattfinden – doch so einfach ist das nicht.

Zelt hätte bis zu 30.000 Euro gekostet

Doch warum feiert der Festausschuss nun in Beuel und nicht in einem Festzelt in Bad Godesberg? „Ich bin auf die Verwaltung zu gegangen, weil ich den Antrag verfolgt hatte“, so Armin Weins, Präsident des Festausschusses Godesberger Karneval. Gerne wäre er in Bad Godesberg geblieben. Doch die Sache mit dem Zelt hatte einen Haken: „Die Verwaltung stellt nur den Platz zur Verfügung, nicht das Zelt“, so Weins. Ein Zelt mit Bewirtung und was sonst noch so dazugehöre, hätte mit bis zu 30.000 Euro zu Buche geschlagen. Für nur eine Veranstaltung eine große Summe und für den Festausschuss zu viel. „Könnten wir das Zelt von der Stadt mieten, wäre das einfacher“, so der Präsident gegenüber dem GA. Der Antrag der CDU habe daher nicht viel gebracht. „Der Antrag hätte klarer formuliert sein müssen“, so Weins.