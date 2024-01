Festzelt an der Riga Bekannte Kölner Bands feiern in Bad Godesberg

Die Stadthalle ist zwar nach wir vor geschlossen, dem karnevalistischen Treiben aber tut das – von der Proklamation auf der schääl Sick einmal abgesehen – keinen Abbruch. Denn auch in diesem Jahr wird es zur närrischen Hochzeit, am Wochenende nach Weiberfastnacht, ein Festzelt auf dem Parkplatz der Rigal´schen Wiese geben. Mit Godesball, Alaaf-XXL- und After-Zoch-Party. Das Programm lässt nicht nur das Herz von eingefleischten Karnevalisten höherschlagen. Cat Ballou, Kasalla und Miljö sind dabei, genau wie Mo-Torres und die Räuber. Die Organisation liegt wie in der vergangenen Session in den Händen der Veranstaltungsagentur RheinEvents.