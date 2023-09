Kulissengespräch im Kleinen Theater Darum wollte Oberbürgermeisterin Katja Dörner Nonne werden

Mit 15 rückte dann für Dörner, die ein katholisches Gymnasium besuchte, der Journalismus in den Mittelpunkt. Auch während ihres Studiums in Bonn war das der beherrschende Berufswunsch. Nach diversen Praktika bei Zeitungen und Radio folgte eine weitere Stelle: bei einer Bundestagsabgeordneten, damals noch in Bonn. Nach dem Praktikum blieb sie dieser als studentische Hilfskraft erhalten – der erste Schritt zur politischen Karriere. „Ich habe gemerkt, dass man politisch auch in der zweiten Reihe arbeiten kann, das hat mir gefallen“, so Dörner, die sich – anders als ihr in der CDU aktiver Vater – schon mit 16 Jahren für die Grünen entschied, aber erst 1998 in die Partei eintrat.