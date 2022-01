Aktion der Facebook-Gruppe „I love Bad Godesberg“ : Kerzen und Rosen erinnern an die Opfer der Nazis

Bei dem angemeldeten Gedenkgang erinnern die Mitglieder der Gruppe „I love Bad Godesberg“ auch an Bürger, die aus der Alten Bahnhofstraße in Todeslager deportiert wurden. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Auf Facebook tauscht sich die Gruppe „I love Bad Godsberg“ regelmäßig über Anliegen aus dem Stadtbezirk aus. Zum Holocaust-Gedenktag hat Administrator Holger Hannes nun eine Begehung organisiert, um der von den Nazis ermordeten jüdischen Mitbürger zu gedenken.

Mit leuchtenden Windlichtern und Rosen für jeden Stolperstein trafen sich am Abend des Holocaust-Gedenktages 35 Godesberger in der Alten Bahnhofstraße. Zu dieser Begehung hatte die Facebook-Gruppe „I love Bad Godesberg“ aufgerufen, die regelmäßig mit Veranstaltungen im Stadtbezirk aktiv ist. „Wir wollen unserer jüdischen Mitbürger gedenken, die bis 1945 in den Nazi-Todeslagern ermordet wurden“, so Veranstalter Holger Hannes.