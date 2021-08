Flut-Betroffene im Aloisiuskolleg : Kinder und Erwachsene können nach dem Schock durchatmen

Eine Bleibe für Flut-Betroffene: Rektor Pater Martin Löwenstein (links) mit seinen Gästen aus dem Ahrtal. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Im ehemaligen Jungeninternat des Aloisiuskollegs in Bad Godesberg haben derzeit sechs Familien und ein junger Mann aus dem Katastrophengebiet an der Ahr Unterschlupf gefunden. Vermittelt wurden sie von der Ökumenische Flüchtlingshilfe Rhein-Ahr in Bad Neuenahr.