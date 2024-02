Kinderbuch über das Sterben Sollten wir mit unseren Kindern über den Tod lachen?

Die Bonner Autorin und Sexualpädagogin Katharina von der Gathen widmet sich in ihrem neuen Kinderbuch dem Tod. In dem Sachbuch, das mit farbenfrohen Illustrationen von Anke Kuhl bebildert ist, geht es um alles, was es rund um den Tod und das Sterben zu wissen gibt. Wie sie auf das Thema gekommen ist, warum der Humor im Buch eine große Rolle spielt und was sie bei der Recherche besonders beeindruckt hat, darüber sprach die Godesbergerin mit Johanna Heinz.