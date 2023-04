Kinos in Wachtberg und Bad Godesberg Wie Kinobetreiber die Besucher zurück in die Säle locken wollen

Im Kinopolis an der Moltkestraße prüft Betriebsleiter Hartmut Liedtke im Vorführraum vom Saal elf einen neuen 4K-Laserprojektor. Im Gegensatz zum Vorgänger soll das neue Filmvorführgerät energieeffizienter arbeiten. Daneben stapeln sich mehrere Verstärker. Sie steuern das große Lautsprechersystem im Kinosaal. „Die Lautsprecher sind seitlich an den Wänden und in der Decke platziert“, sagt Liedtke. Das Dolby-Atmos-System verspricht den Besuchern ein realistisches, aber auch intensives Klangerlebnis, das aus allen Richtungen kommt. „Wir erneuern kontinuierlich die Technik in den Kinosälen“, verspricht Liedtke. Mit der 3D-Technik lässt es sich umso tiefer in die Filme eintauchen. Diese Technik ist bei den Zuschauern nach wie vor beliebt, beobachtet Liedtke. „Dadurch dass wir einen Film in 3D und 2D anbieten, sehen wir deutlich, worauf der Fokus liegt.“ Filme wie Avatar 2 konsumieren die Besucher lieber dreidimensional, Kinderfilme werden hingegen lieber ohne Aufpreis geschaut.